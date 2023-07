Así es Pablo Rodríguez, el exnovio de Martha Isabel Bolaños

Se trata del actor y modelo argentino Pablo Rodríguez, con quien sostuvo una relación con la actriz entre el 2014 y 2016. Se conoció que la pareja terminó su relación debido a frecuentes discusiones que desgastaron los sentimientos de los actores.

El argentino ha trabajado en producciones como ‘Sala de Urgencias’, ‘El Chapo 2’ y ‘Las Muñecas de la Mafia 2’.

“Lo conocí en un taller de actuación y cuando lo vi me pareció muy guapo, pero no estaba interesada. Pablo me dijo que él sí, pero que iba a esperar a que terminara el taller para invitarme a un café. Terminó el taller y me llamó al otro día y desde ese momento no nos hemos separado”, reveló en su momento la actriz.