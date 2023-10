Esta es la cantante argentina con la que relacionan a James Rodríguez

Lo que sí reveló es que no se trata de un futbolista argentino, pero que sí juega “cerca” de su país. Además, la cantante contó que ya tuvieron su primera cita.

“La cuestión es que me escribe y yo dije ‘tengo que actuar natural porque es el amor de mi vida’. Me dijo: ‘Conozcámonos, me parecés reinteresante’, y le dije: ‘Siendo tan importante, ¿no te da miedo conocerme y que yo vaya y lo cuente’”, afirmó.