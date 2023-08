Así es Andrea Correa, la chilena que ha sido elogiada por imitar a Shakira

Por ello, su parecido físico resaltó más en el escenario y se ganó el aplauso de los jurados hasta el punto de haber hecho llorar a Amparo Grisales.

“Estoy tan emocionada que estoy que lloro... Fue impresionante, yo te digo, Shakira te ve y no sé qué va a hacer”, dijo la ‘Diva de Colombia’.

Pero la gran sorpresa para Andrea llegaría cuando Shakira compartió una historia en Instagram admirando a su imitadora: “Increíble, pero cierto. Mejor que el original”.

El hecho fue tendencia en redes sociales y Correa manifestó su emoción afirmando que fue un sueño cumplido: “Dios mío. Shakira reaccionó a mi presentación y me subió. Uno de mis sueños se ha cumplido. Te amo, Shak”.

La joven ya había participado en el reality de su natal Chile ‘Yo soy’ y se ha dedicado un gran tiempo en caracterizar los movimientos y la voz de la barranquillera.

“En este trabajo he conocido a gente maravillosa que me apoya muchísimo y se los agradezco de corazón a todos! Con esto les quiero decir que el proceso lo estoy disfrutando y no sé hasta donde llegar. Atrévanse a hacer aquello que más les gusta aunque les de miedo. Ahí podrán encontrar cosas maravillosas”, dijo la imtadora.