Novia de Luisito Comunica contó que se incendió su lugar de hospedaje

La emergencia fue controlada por organismos especiales que actuaron de manera inmediata. El hecho no dejó personas lesionadas y los familiares de Tenorio resultaron ilesos.

“Acaba de llegar la Policía y la verdad es que me siento muy mal, siento que traía a mi familia a un lugar que no es seguro para que se quemara (…) Ya estamos viendo dónde nos vamos a ir porque aquí no podemos estar”.