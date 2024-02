Aplazan sentencia contra el actor Jonathan Majors por violencia machista

La sentencia contra el actor estadounidense Jonathan Majors, que iba a conocerse este martes tras ser declarado culpable de dos delitos de violencia machista en un juicio, ha sido aplazada sin una fecha concreta, según medios locales.



El pasado diciembre, un jurado declaró a Majors, de 34 años y protagonista de ‘Creed III’ y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, culpable de agresión y acoso por atacar a su exnovia en un automóvil, por lo que afronta una sentencia máxima de un año de cárcel.



Según la revista Deadline, la defensa de Majors interpuso varias mociones esta mañana, y la vista para la sentencia en un tribunal de Nueva York ha sido sustituida por una audiencia para atender esas nuevas solicitudes, de las que no se ofrecen detalles.



No se ha determinado una nueva fecha para la sentencia, pero ese medio vaticina que podría ser más adelante este mismo mes.



El caso parte de una disputa entre Majors y su exnovia, la bailarina británica Grace Jabbari, en un automóvil en marzo de 2023, tras la que el actor fue acusado de estrangulamiento, agresión y acoso.



Durante el proceso de dos semanas, la defensa argumentó que la raza había pesado en contra de su cliente -Majors es un hombre negro y Jabbari una mujer blanca- y que las autoridades lo habían prejuzgado culpable desde el principio.



El actor no testificó en el juicio, pero sí lo hizo Jabbari, quien describió en detalle el altercado que dejó su oreja ensangrentada y un dedo fracturado.



El jurado declaró culpable a Majors de agresión en tercer grado y acoso en segundo grado, considerados delitos menores, pero le eximió de otros dos cargos de agresión y acoso más graves.



La prometedora carrera cinematográfica de Majors ha caído en picado a raíz del caso y el veredicto: The Walt Disney y Marvel han roto con él y ha perdido contratos publicitarios, si bien su agencia de talento WME mantiene su contrato y se pronunció a su favor en el juicio.