Anuel mostró en concierto que su tatuaje del rostro de Karol G

Aunque recientemente, Anuel estrenó una canción junto Eladio Carrión llamada ‘Triste verano’, cuya letra va dirigida a un desamor y se especuló que podría estar relacionada con la interprete de ‘Tusa’.

“Vuelve, el loco te necesita. Me tiras cuando andes solita. Vuelve, dame una noche bien rica, por siempre tú vas a ser la bebecita. Recuerda que lo real no se olvida. Me tira’ cuando estés bellaquita, vuelve, dame una noche bien rica. Por siempre la bebecita”, dice el tema.

En otra ocasión, en medio de un concierto y con mucho sentimiento, Karol G interpretó ‘Mami’ junto a Becky G y, al parecer, se la dedicó.