Angie Brand y Aída Cortés se enfrentan en redes: “Yo sé que eso te duele”

Brand añadió que los logros que ha alcanzado hasta el momento han sido por su "propios méritos" y por eso le molesta que Aída haya insinuado que necesita nombrarla para obtener más atención y fama.

“Por si no te queda claro bebé, yo no me he pegado de la fama de absolutamente nadie, he salido adelante por mis propios méritos, no colgada de la fama de nadie, ¿ok? Entonces, yo solita, he conformado todo”, aseveró la caleña.