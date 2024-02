Angélica Blandón respondió a críticas sobre video bailando en ropa interior

Continuó diciendo: “Sin importar la edad que tenga, quiero que sepan que mi autoestima en este momento está mucho mejor que como la tenía a los 20 años. Me gusta más mi cuerpo, mis nalgas, mi abdomen… como quiera que esté me gusta mucho más y creo que eso es lo único que yo he tratado de expresar en estas redes, la felicidad y conformidad que tengo hoy por hoy conmigo misma”, expresó la famosa.

“Si están preocupados por mi carrera, pues consíganme más contratos (risas) Yo estoy muy feliz con las elecciones que he tomado, algunas equívocas, pero he aprendido de ellas”.