¿Andrea Valdiri tiene nuevo novio? Se conocieron imágenes

Y es que la generadora de contenido compartió algunas fotografías durante este fin de semana en la que se le ve acompañada por varios amigos y sus pequeñas hijas disfrutando de un día de playa. Sin embargo, internautas afirman que en el lugar se encontraba un apuesto hombre, que sería su nueva pareja.

Recordemos que este revuelo se ha desatado tras la separación de la famosa bailarina con el realizador audiovisual Felipe Saruma en el pasado mes de noviembre. En su momento, Valdiri explicó: “Lo que aprendí en este matrimonio, es que un matrimonio no es de cuatro ni de cinco. Un matrimonio es de dos personas y las decisiones se toman entre las dos personas. Yo pa’ qué carajo voy a mandar a sus hogares mensajes negativos, de problemas. Hay mucha basura en redes sociales, hay mucho problema en nuestro país, en nuestros hogares. Tú te imaginas yo tirando toda mi mier*** a ustedes, no machi, no va".