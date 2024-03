Andrea Valdiri sorprendió bailando flamenco en España

Marzo vino cargado de celebración para la influencer Andrea Valdiri, quien acumula 9,3 M seguidores en su cuenta de Instagram. Precisamente, a través de esta red social compartió que su hija mayor, Isabella, estuvo de cumpleaños y, aprovechando esta fecha especial, le dio una gran sorpresa.

La barranquillera publicó varios videos e imágenes de los regalos que le dio a Isabella. Entre estos, un viaje a Europa y las llaves de un apartamento que, al parecer, ayudará “a dar frutos” para sus estudios.

“Quiero que cuides de el para que a medida que crezcas aprendas que los frutos se recogen cuando aprendemos a cultivar y esperar en el tiempo adecuado. Este apartamento dará frutos para tus estudios pero depende de ti; te amo hija. En vida les voy a dar lo mejor de mí, feliz cumpleaños”, escribió la creadora de contenido en el post.

Después de salir del restaurante donde le dio la noticia del apartamento, ya le tenían las maletas listas a Isabella para partir de inmediato al ‘viejo continente’.

La barranquillera se robó las miradas tras bailar bailando flamenco en España, sin planearlo. De acuerdo con su relato, fue ver un espectáculo de artistas profesionales y terminó en el escenario.

“Acabo de salir de un restaurante que tiene un show de flamenco. Yo estaba escondidita, y el señor —uno de los fundadores del establecimiento—, que tiene 84 años, me sacó a bailar. Yo no tenía ni idea de cómo se bailaba. Hermana, pero ya la di, yo no los dejo mal”, comentó la barranquillera sobre su experiencia.

