Dura confesión de Andrea Valdiri sobre su cuerpo: “No me hallaba”

Y es precisamente eso, su cuerpo, lo que le preocupó después que diera a luz a su segunda hija. La barranquillera confesó que sufrió física y mentalmente porque aumentó de peso.

"Lo que pasa es que no es fácil cuando las mujeres salen de un trabajo de parto, recién estaba siendo mamá de Adharita, mi peso no era el mismo. Yo no me hallaba. Yo me miraba en el espejo y decía esta celulitis qué. Entonces nos frustramos”, dijo Andrea en durante una entrevista para el podcast 'Perder es ganar', junto a su entrenador personal.

Valdiri incluso admitió que llegó a sentirse insegura y a odiar su cuerpo. Tanto así que usaba ropa ancha para ocultar su figura.

"Esto fue un reto para mí, porque yo trabajo con mi cuerpo, yo estoy en el mundo artístico. Todo el tiempo tengo que estar en traje de baño, en vestido corto en miles de marañas, pero yo había dejado de bailar porque me había subido mucho de peso", agregó.