Presentadora nicaragüense causa polémica tras comentario a Maluma

“Dios mío, ese chico, Maluma es sexy; es lo suficientemente joven para ser mi hijo, lo que podría explicar por qué me gustaría amamantarlo”, culminó la presentadora.

Este último comentario generó una gran desaprobación en los seguidores de Navarro y Maluma quienes la catalogaron, entre muchas otras cosas, de obsena y vulgar.

Los comentarios en el post de la presentadora de televisión fueron muchos, criticando lo que dijo, pues para algunos se trató de un comentario denigrante para el artista.

“Ese es un doble rasero: si un hombre dijera algo similar sobre una artista, sería inmediatamente cancelado y criticado. ¡¡Da el pecho, caray, Ana!! Te amo, pero no vuelvas a decir eso, está bien”, “Siempre me gustaste y disfruté de tu inteligencia y humor. Soy una persona a la que le gustan las buenas bromas y la diversión, pero estoy decepcionado por tu comportamiento últimamente y tu vulgaridad. Triste”, “¿Por qué tengo una imagen tuya amamantando a ese niño que no puedo dejar de ver?”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron los seguidores a la presentadora.