Ana Karina Soto tuvo incidente en pleno en vivo

La presentadora Ana Karina Soto se ha ganado el corazón de los colombianos con su carisma y profesionalismo. Además, se ha convertido en ejemplo de superación para quienes buscan incursionar en el mundo de la televisión.

Lea: Óscar Naranjo reapareció en un ‘cara a cara’ con excompañero de Protagonistas

De interés: Así reaccionó Carolina Pico, exnovia de Miguel Bueno, por beso con Ornella

Le sugerimos: Felipe Saruma dedicó homenaje a Martín Elías con un emotivo video

Cuenta con una larga trayectoria profesional tras su participación en programas como ‘Mañana Express’, ‘Noticias RCN’ entre otros proyectos de la televisión colombiana.

En la actualidad se encuentra conduciendo el famoso programa matutino ‘Buen día, Colombia’ y cada mañana se convierte en nueva aventura y retos por asumir.

En la más reciente emisión del lunes 15 de abril, Soto tuvo un pequeño incidente con un tacón que se le partió y por poco se cae.

Lea además: Trabajo sí hay: Postule a las vacantes que tiene Disney en español

La famosa intentó darle manejo a la situación a pesar de la tensión de estar en vivo, pero el momento fue jocoso para sus colegas y terminó siendo inevitable las risas en medio del set de grabación.

“Aquí, muerta de la risa, leyendo mensajes de ‘la boleteada’ que me pegó Carlos Marín al aire, esta mañana, en ‘Mañana Express’ porque se me volvió a dañar la sandalia. Se me partió el tacón de la sandalia cuando estábamos al aire y fue muy chistoso porque, de verdad, casi me caigo”, explicó Soto en sus redes sociales.

“Tambaleé y entramos (al aire), yo regia, como si nada hubiese pasado (…) El otro va y me pega semejante ‘boleteada’ al aire. Fuera de eso, Carolina Araujo también hace unas historias”, concluyó el mensaje en medio de risas.

Lea aquí: Ariadna Gutiérrez volvió tendencia el “no es no” tras polémica con Lupillo