Ana Karina Soto tiene preocupados a sus seguidores por su estado de salud

A pesar del reposo, Soto reveló que no mejoraba, por lo cual decidió visitar un especialista.

“Estoy hablando extraño, me duele la garganta, tengo fiebre, me duele el cuerpo, me duele todo... ¡Ay, ojalá que no me vaya a dar gripa, qué jartera!”, comentó.

Horas después, la presentadora compartió una historia en su cuenta de Instagram y comentó: “seguí maluca de la garganta, con mucha fiebre y escalofríos, fui a la enfermería del canal. La doctora me vio, me revisó y me dijo que tenía una infección en las amígdalas, me mandó antibiótico y me dijo que todos los síntomas que tenía eran por la infección. No era gripa, sino las amígdalas inflamadas”.