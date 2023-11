“Me sentí vulnerada”: Ana Karina Soto habló sobre video íntimo filtrado

En medio de la conversación, explicó que nunca entendió la razón e intención con la que fue divulgado el contenido. De lo que sí dijo estar segura es de haberse sentido “atacada, humillada, ofendida, ultrajada”, porque fue su novio quien invadió su privacidad.

“Fue gracias a ellos que no permitieron que me derrumbara como quizá yo sentía que me iba a derrumbar, yo sentía que iba para allá. Yo soy una mujer con valores, con principios, con una educación medianamente conservadora, por no decir, muy conservadora. Entonces tener una situación de esas, tenerse que enfrentar al escarnio público y a las suposiciones de la gente fue muy duro, muy difícil y todavía me cuesta mucho hablar del tema”, contó Ana Karina Soto en el podcast.

Por último, mencionó que paralelamente vivía otro proceso por la presión mediática que llenó de dolor su vida y la de su familia quienes atravesaron esta circunstancia junto a ella.