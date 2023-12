Ana del Castillo reveló cómo tiene que bañarse para cuidar de su peinado

Recientemente, la cantante compartió un video en su cuenta de Instagram en la que explica cómo es su rutina de baño para antes de cada presentación. En la grabación se le ve con un vestido de baño que cautivó a muchos y dejó ver su espectacular cuerpo, pero además, usaba un gorro de color blanco.

En el video Ana explicó a sus seguidores el motivo por el cual prefiere darse un baño con este accesorio.

"El gorro me lo pongo porque yo no soy peli lisa y no se me va a dañar el blower. Gracias Colombia", dijo Ana.