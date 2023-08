Ana del Castillo no se presentará en Sabanalarga por afecciones en su voz

La intérprete de ‘Ay Ay Ay’ informó que luego de su presentación en una discoteca de Barranquilla sufrió una afección en su voz que le impide continuar la agenda de conciertos programada para este lunes.

La artista dijo: “Sabanalarga esta vez la salud me ha jugado una mala pasada, me he quedado sin voz y con todo el dolor del mundo no podré estar con ustedes”.