¿Amanda Dudamel, miss Venezuela, será presentadora en Caracol Televisión?

Asimismo, el barranquillero Carlos Calero la sorprendió a la modelo al preguntarle si entraría a trabajar en el canal capitalino.

“¿Es cierto lo que están diciendo por ahí, que vienes a presentar algo en Caracol?”, preguntó Calero.

“Ah no, que me cuenten a mí también. Yo creo que si se viene una sorpresa de esas se las anunciaremos más adelante, pero bueno, Dios mediante, me encantaría estar por acá por Colombia”, indicó la venezolana.

Por el momento, Amanda está cumpliendo con sus obligaciones como virreina universal, junto a R'Bonney Gabriel actual Miss Universo.