Alina Lozano y Jim Velásquez denuncian supuestas amenazas

“Sí, amigos, a raíz de todos los videos que hemos estado sacando denunciando a la estafadora, a esta mujer que ha sonsacado tanto dinero a tantas personas, a personajes públicos, a personas que no tienen que ver con el medio y que aparecen todos los días en cuentas redes contándonos sus historias y que no pasa nada, porque ella ya tiene denuncias legales con las que no ha pasado absolutamente nada”, inició diciendo Lozano.

Además, Jim indicó que la situación ha generado molestias de salud en su pareja y reiteró que no se dejarán amedrantar por las amenazas de la supuesta estafadora.

“Alina está muy mal y no vamos a borrar nada, porque no nos parece justo que no pase nada con este tipo de personas”, dijo Jim Velásquez.

Alina agregó: “estoy experimentando pesadillas debido a la persistencia de esta estafadora. Su modus operandi no cambia, y sigue haciendo promesas falsas. Les insto a no caer en su engaño”, indicó.