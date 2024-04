Alina Lozano y Jim Velásquez anunciaron que serán padres

“Me siento optimista, la tercera es la vencida, te confieso que sí he sentido cambios, cosas raras. Yo tengo referencia de mi primer embarazo y hay algunas cositas, curiosamente yo que tengo siempre tantas ganas de comer, (ahora) no estoy con el apetito, que me pasó eso en mi primer embarazo, se me quitó completamente el apetito”, dijo la actriz antes de ingresar a su baño para hacerse la prueba.

También afirmó que los resultados de sus últimos exámenes médicos indicaron que ella podía concebir sin problemas, por lo que conservaba altas expectativas.

“Les cuento también que los exámenes, digamos, preliminares, me salieron bastante bien. Entonces, dice la doctora que ya sería como que la naturaleza decida. Soy una mujer que he sido sana, he tenido mis eventos como la neumonía y, bueno, algunas cositas, pero tengo buenos hábitos, soy sana, no tomo, no fumo”, sostuvo.