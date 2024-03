Alina Lozano rechazó agresión contra Jim Velásquez

Según Lozano, en ningún momento gestionaron la salida del vigilante, por lo cual, podría tratarse de especulaciones.

“Jamás en los videos hablé de sáquenlo. Nunca fue mi intención; a mí no me interesa quitarle el trabajo a nadie, pero eso no quiere decir que no pueda defender mis derechos como ciudadana, no como artista. Como persona”, relató.