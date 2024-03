Alejandro Estrada confesó que fue víctima de maltrato en una relación

Ahora ha salido a la luz entrevistas pasadas en las que los dos aparecen contando aspectos de su relación. Uno de estos fue Estrada quien confesó, en su momento, que sufrió maltrato físico en una de sus relaciones amorosas antes de conocer a Nataly Umaña.

“Era muy fácil levantar la mano de repente, y la primera vez considero que fue mi culpa por permitirle eso en la relación, considero que el error fue de uno por no dejar las cosas frenadas ahí... Como ‘óyeme, espera, qué es esta falta de respeto’, pero nunca la frené y más adelante me tiraba un vaso de vidrio y me pegaba por cualquier motivo”, reveló el actor.