Alejandra Guzmán acusa a su hija Frida Sofía de haberla golpeado

La periodista empezó a cuestionar sobre la relación entre Alejandra Guzmán con su hija Frida Sofía, recordando que sus conflictos se agudizaron hace dos años, cuando la cantante mexicana apoyó a su padre Enrique Guzmán, luego de que su hija denunciara públicamente que el hombre la había tocado de manera inapropiada.

Guzmán no se refirió a las denuncias de su hija, pero sí señaló que sus problemas con ella iniciaron cuando “le quité el dinero” y, acto seguido, la internó en un centro médico en los Estados Unidos después de ser diagnosticada con un trastorno de personalidad.

La famosa agregó que su hija tenía momentos de extrema felicidad y tristeza sin explicación aparente y que llegó a agredir a una de sus amigas mientras vivía en el país norteamericano. Entonces la periodista cuestionó si también la había golpeado a ella.

"Sí [me golpeó]. Hubo varias", fue la dolorosa respuesta de Alejandra Guzmán, reconociendo que fue agredida físicamente por Frida Sofía, su primogénita. Agregó que en ese entonces recibió la ayuda de su asistente Alejandra Covarrubias, quien “se encargó de sacarme de la casa. No podíamos controlarla”.

Alejandra Guzmán habló abiertamente sobre cómo la ha afectado sentimental y mentalmente la distancia con Frida Sofía por más de dos años, tema que ha estado tratando con ayuda profesional. Todo se ve reflejado, además, en su nueva canción 'Milagros'.

Es un intento de recuperación para mí, porque no me había atrevido a tocar la herida, a abrir la herida y a que sangrara. Poder poner en palabras tanto dolor, tanto silencio, porque yo no había hablado del tema más que con mi psicólogo”, señaló la cantante de ‘Día de suerte’ sobre la catarsis que significó para ella hablar públicamente de su hija Frida Sofía.