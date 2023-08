Alcaraz cumple su promesa a Yatra y canta ‘Vagabundo’ en Abierto de EE. UU.

El cantante colombiano accedió a saltar a la pista junto a él pero puso una condición.

“Vos cantas conmigo, por lo menos el 'nananá'”, dijo Yatra sobre la pegadiza parte del estribillo de ese tema de merengue.

"Me lo pienso... vale, acepto", respondió de inmediato Alcaraz.

Así, el pasado miércoles Yatra formó pareja de dobles con Alcaraz y derrotaron a la dupla compuesta por el tenista Frances Tiafoe y la estrella de la NBA Jimmy Butler.

"Carlos es lo máximo. Nos la llevamos muy bien desde hace mucho tiempo", dijo Yatra a EFE tras participar en ese partido de exhibición que recaudó fondos para Ucrania.

"Y también le agradezco a Carlos que me haya ayudado a agarrar otra pasión y otro hobby. Obviamente nunca voy a jugar a tenis a un nivel profesional... Pero si me pongo las pilas, puedo terminar jugando bien y es un deporte súper divertido (...) Estoy superagradecido con Carlitos por la invitación y con el US Open por todo el amor que me dieron", agregó el artista, quien además fue la estrella el viernes del concierto "Sounds of the Open" en el recinto neoyorquino.