Aida Cortés reveló cómo llegó a ser modelo de OnlyFans

Sin embargo, siempre se ha especulado sobre lo que realmente gana mensualmente como modelo webcam y en la plataforma mencionada. En entrevista para Sin carreta, de Juan Diego Alvira, en el Canal 1, Cortés habló de su ganancia y de cómo es la vida dentro de esa industria.

“En un día, en tres horas, me hice como cinco mil dólares”, dijo en una de las intervenciones la santandereana. “Yo soy un partidazo, Juan Diego, ¿o no?”, dijo en otra parte, en tono jocoso.

En la entrevista, Aida explicó que llegó a este tipo de trabajo por error. Buscaba trabajo en Bucaramanga y vio la vacante como modelo webcam. “Llego allá y me dicen: ‘No, pero sigue por acá para que igual te den la información’. Yo dije: ‘¿información de qué, acá no hay ningún restaurante?”, comentó.

“Yo siempre he sido muy buena vendedora. Yo te vendo a ti lo que sea. Entonces yo dije: ‘esto (el mundo webcam), prácticamente, es un modelo de ventas’”, añadió.

En otra parte de la conversación, Cortés recordó cómo fue el momento en que le dio la noticia a su familia.

“Los senté con un tablero y les expliqué: me dedico a esto. No vayan a pensar que me volví p.... Me está yendo bien, pagan en dólares. Yo era independiente, pero ya estaban los rumores”, expresó.