“Su exmarido está en problemas”: Adele habló sobre presentación de Shakira

El pasado viernes 11 de marzo, este dúo inesperado en la industria se presentó en el ‘The Tonight Show' de Jimmy Fallon, un exitoso programa estadounidense que reúne a las máximas estrellas del espectáculo. El show generó cientos de reacciones en redes sociales, entre las más destacadas está la de la cantante británica Adele.

Durante uno de sus show, una fan le preguntó a la intérprete de ‘Easy on Me’, ‘Set Fire To The Rain’ y ‘When We Were Young’ sobre la barranquillera y expresó haber visto su participación en el programa de Jimmy Fallon. Además se refirió al exfutbolista Gerard Piqué.

“Ah, ayer en la noche vi su actuación en el Show de Jimmy Fallon. Oh, ¡su exmarido está en problemas!”, dijo la cantante entre risas.