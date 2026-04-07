Meghan Markle, la duquesa de Sussex, sorprendió a todos sus seguidores en las últimas horas publicando en sus redes sociales imágenes de sus hijos.

Leer también: Karol G prepara sorpresas y posible invitada para Coachella 2026: estas son las fechas de sus presentaciones

Meghan, en un video, aparece junto a sus hijos Archie y Lilibet, festejando las Pascuas de Resurrección en familia. En las imágenes se observa que juntos buscan los clásicos huevos, con disfraces de conejos.

Una de lo que llama la atención del video es que no aparece el príncipe Harry. De hecho, su esposo no aparece en el video, lo que alimenta la versión de que no está de acuerdo con algunas actitudes de la exactriz de la serie “Suits”.

Hay que recordar que, aunque la serie “With Love, Megan” ya fue oficialmente cancelada por Netflix, la duquesa expuso a sus hijos en la promoción de la segunda temporada. Se supo que la situación no cayó para nada bien en el duque de Sussex.

Se supo que los videos de los niños fueron grabados en la mansión de Montecito (California), en Estados Unidos.

“¡Feliz Pascua!“, se lee en el escueto mensaje de la duquesa Meghan. También se la ve en el video acudiendo al gallinero para recoger huevos. En su documental ya contó que recoger huevos de sus propias gallinas es una de las grandes satisfacciones de cada día.

La familia sigue sin mostrar los rostros de sus hijos, pero cada vez revelan un poco más de la vida de los niños.

Mientras tanto, en Inglaterra, el príncipe Guillermo, Kate Middleton y sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, acudían a la tradicional misa de Pascua en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor.