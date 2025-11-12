El Parque Simón Bolívar se prepara para vivir tres días de celebración con el Cundinamarca Fest 2025, una cita que reunirá arte, música, gastronomía, innovación y naturaleza en un solo escenario.

El encuentro, que se realizará del 14 al 16 de noviembre, será con entrada libre y espera recibir a miles de visitantes de todo el país.

Durante el evento, más de dos mil artistas, productores y emprendedores de las 15 provincias del departamento presentarán lo mejor de su talento y de la oferta cultural y productiva de Cundinamarca.

Artistas que se presentarán en el Cundinamarca Fest 2025

En distintos puntos del parque habrá conciertos, ferias gastronómicas, zonas interactivas y muestras ambientales para todas las edades. Entre los conciertos más esperados destacan las presentaciones de Wisin, Fonseca, Pipe Bueno, Aterciopelados, Jessi Uribe, Nanpa Básico y Natalia París, quienes compartirán escenario durante las tres jornadas.

Uno de los grandes atractivos será la ruta gastronómica “Sabores de Cundinamarca”, que reunirá cocineros y emprendimientos de municipios como Zipaquirá, Chía, Soacha, Fusagasugá, La Vega y Sopó. Los visitantes podrán probar platos típicos como sancocho, gallina campesina, viudo del Magdalena, amasijos y postres artesanales, elaborados con ingredientes locales como miel, café, cacao, frutas y lácteos.

El espacio “Jardín Vivo de Cundinamarca” transformará una parte del parque en una galería natural con más de 28 especies de plantas y flores como anturios, begonias, buganviles, cactus, caladios y plantas carnívoras.

Entre los viveros participantes se encuentran La Casita de Tagu, Arte Bonsai México, Vivero Tiffany, Duarte Ceramics, Fantasy Lilies SAS y Cumbre del Cymbidium, entre otros, que exhibirán su trabajo con especies nativas y ornamentales.

Además, la muestra “Cundinamarca Biodiversa” invitará a los asistentes a recorrer los ecosistemas del departamento a través de proyecciones inmersivas, sonidos ambientales y simuladores que recrean los páramos, ríos y cascadas, junto a especies emblemáticas como el oso de anteojos y la rana dorada.

El componente deportivo estará representado en “Cundinamarca Extrema y Deportiva”, una zona para vivir experiencias interactivas como simuladores de ciclismo, rafting y paracaidismo, diseñadas para promover el turismo de aventura y la actividad física.

El evento también abrirá un espacio de conversación bajo el formato “Hablando de Cundinamarca”, donde expertos y líderes discutirán temas de educación, sostenibilidad, innovación y cultura. Allí se desarrollará un foro internacional sobre el sistema férreo y otro enfocado en reconocer la labor docente en el departamento.

Los niños contarán con una zona lúdica e interactiva donde podrán participar en actividades pedagógicas, juegos inflables, shows musicales y talleres educativos sobre salud e infraestructura. Cada participante recibirá un “pasaporte del festival” que podrán sellar en las diferentes estaciones.

El área para animales de compañía ofrecerá puntos de hidratación, zonas de descanso y atención veterinaria, promoviendo el bienestar y la convivencia responsable.

El domingo 16 de noviembre será el gran cierre del festival con una jornada llena de música y presentaciones en vivo.