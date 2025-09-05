Hay preocupación entre los seguidores del Desafío 2025 por cuenta de lo manifestado por Gero en cuanto a su salud. El participante de Alpha expresó que ha tenido dolores de cabeza constantes tras un fuerte golpe que recibió durante el segundo desafío millonario. Leer también: Isabella Ladera, ex de Beéle, aseguró ser víctima de brujería: “Alguien me quitó un mechón de cabello” “Me tiene inquieta el dolor de cabeza de Gero. No es como un dolor muscular, que se pasa. Algo en la cabeza es distinto, por eso me preocupa, y porque es mi amigo. No es que yo no quiera que vuelva el otro ni nada de eso”, dijo Valentina, una de las compañeras de Gero, respecto al tema en el capítulo de este jueves 4 de septiembre. En medio de la conversación, el mismo Gero comentó que lo que más le preocupaba era competir en ayuno, porque sentía que eso aumentaba el malestar. Sus compañeros le respondieron que la alimentación podría estar influyendo pero que de igual forma les avisara a los médicos del reality. “Me angustia estar expuesto a otros golpes en las pistas. Estoy en ese limbo de ponerme a mí primero, pensar en mi salud y también arriesgarme. Tengo mi decisión”, agregó Gero. “Si me dicen que no hay nada, pues vuelvo confiado y no salgo predispuesto ni con miedo”, dijo Gero, antes de que fuera abrazado por todos sus compañeros. Importante: Daniela Álvarez mostró regaló que le hicieron en medio de la remodelación de su apartamento en Bogotá Hay que recordar que Gero, fue elegido para participar en el segundo desafío Millonario del Desafío Siglo XXI. En la prueba le tocó caminar sobre unas enormes cajas que eran cargadas por sus compañeros. En un momento sufrió un fuerte golpe que lo dejó con la cara llena de sangre, algo que encendió las alarmas sobre su estado de salud.