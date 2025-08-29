La cantante Shakira enterneció sus redes sociales con la publicación de un video en su cuenta de Instagram, en el que muestra a su madre Nidia del Carmen Ripoll Torrado.

Frankie Muniz, actor de ‘Malcolm in the Middle’, sufre fuerte accidente: ¿Se retira como piloto de la Nascar?

Adolescente murió al comer tres paquetes de fideos instantáneos por reto viral de TikTok

Jessi Uribe habló de la canción que escribió tras la ruptura con Sandra Barrios: “Lloré lo que ni escrito está”

En el clip audiovisual, se ve a la barranquillera explicarle a su madre los beneficios de la línea de productos de cuidado para el cabello que lanzó hace poco llamada ‘Isma’.

Le empieza a mostrar cada producto y se lo aplica en el cabello: “Te voy a aplicar este suero densificador para el cuidado del cuero cabelludo”. Mientras tanto su madre estaba escuchando detenidamente.

Instagram shakira Shakira le mostró a su madre su línea de cuidado capilar 'Ísima'

“Esto huele delicioso, como a limpio. No friegue, de verdad. Me queda chévere”, expresó la señora Nidia. Esto resultó muy cómico para los usuarios que señalaron que sus palabras eran expresiones muy costeñas.

Incluso, en el mismo video Shakira puso un mensaje: “Mamá barranquillerísima”. Asimismo, los usuarios inundaron la publicación de mensajes tiernos: “Es lo más bello que veremos hoy”, “Ay no que es esta hermosura de video”, y “Por más videos así Shaki”.

La artista se encuentra en México con su gira musical “Las mujeres ya no lloran World Tour”.