Zona 8, la agrupación liderada por el talentoso acordeonero, productor y compositor Rolando Ochoa, entra en una nueva etapa de su historia. Atrás quedaron nombres como Jorge Mario Peña y Lau ‘la China’ Hamburguer. Hoy, el grupo se revitaliza con la energía de dos jóvenes artistas que, sin olvidar las raíces, marcan el inicio de una apuesta fresca dentro de la música vallenata y sabanera.

Se trata de Karolay Murra, una cantante bolivarense con fuerza y sensibilidad, y de César David Ochoa, acordeonero sucreño, perteneciente a la dinastía que tiene como gran referente al maestro Calixto Ochoa. Juntos, están escribiendo un nuevo capítulo en la historia del vallenato, bajo la batuta del propio Rolando.

Estos músicos visitaron nuestra redacción para contar un poco su historia musical y también sobre lo que pretenden con este nuevo proyecto.

Aunque tiene apenas 20 años, Karolay Murra no es una principiante. Nacida en el corregimiento de San Cristobal, Bolívar, canta desde los ocho años, en escenarios escolares y fiestas patronales, acompañada por su familia. Hoy, esta mujer de cabello rizado ve cristalizado un sueño de años con su ingreso a Zona 8.

“Esta oportunidad es el resultado de todo ese trabajo que hemos hecho mis papás, mis hermanos y yo. Zona 8 me recibe en una etapa distinta, con un liderazgo femenino, y eso es muy significativo para mí. El vallenato ha sido un género muy masculino, y tener este espacio es una gran responsabilidad y un honor”, expresó la entusiasta vocalista.

Además de cantante, Karolay estudia Derecho en la Universidad Autónoma del Caribe, donde cursa quinto semestre. Desde el aula hasta el escenario, sabe que puede aportar a la transformación del género desde una mirada fresca, juvenil y femenina. “Mi estilo es muy variado, me gusta cantar vallenato romántico, vallenato clásico, el de ‘yuca’, porros y cumbias, tengo muchas influencias. Pero si tuviera que nombrar un referente, sin duda sería Patricia Teherán, ella abrió el camino para muchas de nosotras y la respeto profundamente”, afirmó.

El legado continúa

Por su parte, César David Ochoa, nacido en Sincelejo hace 19 años, asume el rol de acordeonero de la agrupación. Su apellido lo dice todo: es sobrino de Rolando y miembro de una dinastía que ha sido protagonista en la historia musical de la costa Caribe. “Zona 8 fue concebida por mi tío con el propósito de rescatar los ritmos autóctonos, pero dándole cabida a lo juvenil, a lo clásico y a lo sabanero. Nosotros queremos continuar esa visión, mantener el vallenato que le gusta a la juventud sin olvidar el que disfrutan nuestros padres y abuelos. Queremos experimentar, rescatar cumbias, paseaítos, ritmos que hoy están un poco olvidados”, destacó el joven digitador.

Los jóvenes se han entendido muy bien a nivel musical.

Además de tocar acordeón, es compositor, y ya ha comenzado a aportar letras al grupo. “Gracias a Dios varios artistas me han abierto puertas, y ahora grabamos una maqueta con Zona 8, y hay canciones mías que están en camino. Esto no lo llamaría virtud, más bien es una bendición que Dios me dio”.

César David no oculta la admiración por su tío, pero también valora la libertad creativa que le ha brindado. “Rolando nos corrige detalles mínimos, nos dice que hagamos música, que fluyamos. A veces le mando canciones de madrugada y él responde: ‘¡Está bacano, hijo! Agrégale esto, cámbiale lo otro’. Está muy presente, pero nos da alas”.

Nuevos sonidos y colaboraciones

Zona 8 ya se encuentra grabando nuevas producciones. Recientemente lanzó los temas Camino lejano, Tan natural y Qué vivan las celosas en formato DVD, y en las próximas semanas estrenarán una canción inédita a nivel nacional con la voz de Karolay Murra como protagonista.

Además, se están preparando varias colaboraciones con figuras del vallenato que fortalecerán el posicionamiento del grupo en la escena nacional. “Queremos llegar lejos, pero no quiero hacerlo sola, sueño con que Zona 8 crezca conmigo. Que la gente no solo conecte con mi voz, sino también con mi energía, con mi carisma, con la persona que soy”, afirmó Karolay.