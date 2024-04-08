Los conflictos en ‘La casa de los famosos’ siguen en aumento aún más al acercarse la eliminación de dos concursantes de este reality show, del canal RCN.

Después de la llegada de los cuatro nuevos participantes, la casa vive una tensión constante. Los nominados siguen demostrando los deseos de seguir en la competencia, pero en medio del brunch los participantes decidieron abrir sus corazones y hablar abiertamente sobre los problemas entre ellos.

Cabe destacar que La Segura, Julián Trujillo, Martha Bolaños, Isabella Santiago, Sandra Muñoz y Juan David Zapata están compitiendo por su salvación. Pero es el público quien finalmente elige.

Al inicio de la semana el ‘Jefe’ anunció que las reglas del juego iban a cambiar y este domingo los televidentes deberán decidir cuáles de los seis nominados se irá del programa.

Al rojo vivo dentro de la casa

Julián Trujillo y La Segura expresaron sus diferencias. El participante cuestionó a Natalia por sus comportamientos, que considera diferentes a cómo se comportan los demás.

'¿Tuviste Segura cuántas nominaciones? Yo jamás te pedí a ti un ‘yo quiero qué’. Yo no quiero que tú quieras que yo quiera', dijo Trujillo. '¿Por qué me odias tanto, qué te hice?', mencionó La Segura en el confesionario.