La dirección de Extensión Cultural de la Universidad Metropolitana organiza el Concurso Nacional Metropolitano de Poesía, que llega a su edición veintiuno y cuya convocatoria cierra el 31 de marzo. Este certamen tiene como objetivo promover la cultura, la creación literaria y en especial la poesía, en el territorio nacional.

Para postularse, los interesados deben enviar entre doce y veinticuatro poemas inéditos, de temática libre a la calle 76 # 42 - 78. Estos deben ser entregados impresos en hoja tamaño carta a doble espacio -original y dos copias-, firmados con seudónimo, y han de anexar, en otro sobre, una breve biografía del autor, identificación, dirección y número de contacto. El ganador del concurso recibirá un premio de $3 millones de pesos. El evento literario se lanzó en el marco del espacio El poeta y su voz, también creado por la Extensión Cultural de la Unimetro, en desarrollo de las actividades de la Asociación Costeña de Debates para resaltar la importancia de la poesía en la vida cotidiana.