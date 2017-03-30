'El periodista es un intérprete de la realidad': Albert Chillón

'En tiempos de posverdad cunde la mentira, y basta ver el caso Trump. Pero también las franjas intermedias –los engaños y autoengaños, por ejemplo– . Por eso se requiere que el ejercicio del periodismo esté a cargo de gente bien formada e informada, capaz de manejar adecuadamente el lenguaje y de interpretar lo mejor posible la realidad'.

Estas aseveraciones hicieron parte del la charla que el periodista, escritor y ensayista español Albert Chillón tuvo ayer con periodistas de EL HERALDO, aprovechando la coyuntura de su estancia en Barranquilla, adonde vino a partiricipar en la Cátedra Europa y en el Encuentro de Facultades de Comunicación Social –Afacom–, realizados en la Universidad del Norte.

Chillón es profesor de Teoría de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Máster en Comunicación, Periodismo y Humanidades en la misma alma mater.

Para el académico, una de las grandes preocupaciones se basa en la misión y función del periodismo en el momento por el cual está atravesando la humanidad. 'El mundo entero está viviendo un momento de gran transformación social y cultural; hablamos de una globalización que más que económica es social, cultural y política', destacó.

Asimismo, dijo que este proceso de transformación no se había producido con tal envergadura desde hace tiempo. 'Para entender lo que está pasando hoy debemos remontarnos hace varios siglos, a la aparición de la imprenta y lo que significó el humanismo. Lo que va a pasar es más grande y está ligado –para bien o para mal– en la revolución de la cibercultura y el impacto que está haciendo la tecnología digital en todos los ámbitos de la vida', señaló.

En este momento de transformación, al que hizo referencia el también colaborador de los periódicos españoles La Vanguardia y El País, 'el periodista tiene el deber deontológico de ‘dar cuento’ de la manera más responsable posible'.

Chillón hizo énfasis al afirmar que el periodismo no es oficio, sino una profesión intelectual que, a su juicio, descifra e interpreta una realidad social cambiante y compleja. 'Ya no estamos en la época de García Márquez, en el año 50 en Barranquilla, cuando los periodistas aprendían el oficio tomando café juntos o parrandeando. Eso es entrañable, pero la formación del periodista no puede basarse solamente en ello, hace falta calle, observación in situ'.

Por otra parte, dijo que el periodista es un profesional intelectual, cuyo cometido estriba en 'descifrar e interpretar la realidad. Una realidad social tremendamente cambiante y compleja'. No obstante, hizo énfasis en que el periodismo no es un oficio transparente ni objetivo, ya que 'la verdad es inalcanzable como un puñado de agua que desvanece entre los dedos, en el afán de conseguirla, y la objetividad es, en parte, ficción'.

Una de sus premisas fue que 'el discurso no ficticio también guarda realidad con la ficción, eso significa que es facticio porque es algo que se ha creado artificialmente a partir de elementos verdaderos'.

Además, afirmó que 'el periodista que va a la calle a mirar, no sabe mirar, no sabe ver y no sabe entender. Lo que nuestros ojos nos entregan no es la realidad. Cada vez que abrimos los ojos a la llamada realidad estamos poniendo perspectivas, valores, criterios y juicios, un sustrato de creencias de las que no somos ni siquiera consientes. No hay una relación inmediata entre el hecho y el periodista, porque este no los ve a través de un cristal transparente, sino que impone siempre un prisma entre su mente y la realidad'. Destacó que la función del periodista, ante todo, es ser un intérprete, alguien que debe sacar a la luz lo que no se evidencia, es decir, hacer visible lo que está oculto.

De igual manera, se refirió a que la mediatización nos lleva a pensar que el universo en el que vivimos es transparente, debido a que creemos tener al alcance de la mano cualquier tipo de información. Por el contrario, dijo este el universo es opaco, 'e información no es igual a conocimiento'.

Finalmente, aseveró que dentro del periodismo la neutralidad no es deseable ya que este es un servicio que siempre debería ser ecuánime. Para esto, de acuerdo con Chillón, el periodista debe estar en constante formación y tener la capacidad de contextualizar para llegar a alcanzar una subjetividad 'responsable y consciente'.