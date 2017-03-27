La secretaria de Cultura del Departamento, María Teresa Fernández, anunció este fin de semana que para el Carnaval de 2018 se plantea la oficialización de la Reina del Carnaval del Atlántico y un paquete de estímulos en materia turística que incluya gastronomía y promoción hotelera para distintos eventos municipales.

Fernández fue invitada especial por la alcaldía de El Doral, en Florida, para presentar el recorrido fotográfico de los recientes eventos de estas carnestolendas organizados en los municipios de Santo Tomás, Baranoa, Puerto Colombia, Sabana Larga, Galapa y Piojó.

De acuerdo con las cifras oficiales, estos eventos municipales movieron más de 600 mil personas, generando empleo y abriendo una corriente turística sin precedentes en los años recientes.

La funcionaria destacó que, con el aval del gobernador Eduardo Verano, ya hay conversaciones adelantadas con empresarios de dichos sectores, dado el gran interés que este tipo de festividades despiertan tanto a nivel nacional como internacional.

La oferta del Carnaval en el Departamento del Atlántico, incluye, según Fernández, la Batalla de Flores, en Santo Tomás; Carnaval del Recuerdo, en Baranoa; Sirenato de la Cumbia, en Puerto Colombia; Carnaval de Orquestas del Atlántico, en Baranoa; Guacherna del Caribe, en Sabanalarga; Gran Parada Regional y Reinado del Folclor, en Galapa , y Festival y Reinado Departamental de la Palma Amarga, en Piojó.

El Alcalde de El Doral, Juan Carlos Bermúdez, declaró a la funcionaria como visitante ilustre, al tiempo que le propuso estrechar aún más las relaciones culturales, promoviendo eventos en los que puedan participar los hacedores del Carnaval en los diferentes municipios del Atlántico.

La Secretaria de Cultura estuvo acompañada por el Director de la Banda de Baranoa, Hilton Escobar, institución que desde hace 4 años realiza giras por los Estados Unidos de América, lo que le ha permitido un amplio espacio en Miami, Orlando, Tampa y Atlanta.

El Carnaval del Atlántico, que año tras año ha venido ganando prestigio y reconocimientos, abrió puertas en Miami donde proyecta intercambios culturales, a través de las autoridades y la Fundación Carnaval de Barranquilla USA, constituida hace varios años por la comunidad de barranquilleros que residen en el Estado de Florida y que a lo largo del año realizan distintas actividades, orientadas a preservar nuestras costumbres y proyectar las fiestas del Dios Momo que nos identifican a nivel internacional.

Exaltación al Maestro Aníbal Velázquez

La muestra fotográfica del Carnaval del Atlántico y el Carnaval de Miami promovido por la Fundación Carnaval de Barranquilla USA que preside la barranquillera Silvia Otero, sirvió como escenario para que la Alcaldía del Doral, condecorara al Maestro Aníbal Velázquez quien con su grupo musical hizo vibrar a mas de dos mil personas, en su mayoría barranquilleros y latinos, que se dieron cita en uno de los parques emblemáticos de Miami.

La Fundación Carnaval de Barranquilla USA, se encuentra integrada por once miembros, que financieramente se apoyan con recursos de las autoridades de Miami y el sector privado.