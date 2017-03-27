El desconocimiento de las ofertas nacionales e internacionales es, en ocasiones, uno de los detonantes por el que los colombianos no tienen acceso a los beneficios que entrega el Gobierno, entre ellos los estudios gratuitos.

No obstante, hay quienes sí le ponen la lupa a estas convocatorias. Óscar Álvarez, por ejemplo, es un paisa de 30 años, profesor de la Universidad del Norte, quien realizó un doctorado en Alemania gracias a una beca de Colciencias.

Álvarez estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Medellín, luego una maestría en Hidráulica en la misma universidad. Aspiró en 2010 a la convocatoria y realizó el doctorado en Ciencias del Mar entre 2011 y 2014, la mitad fue estudiada en la Universidad Nacional y la otra mitad en la Universidad de Bremen en Alemania.

'Fue una experiencia enriquecedora, es una cultura muy diferente, cotidianamente como en la forma en la que ven y sienten la vida. Es un reto muy bonito aprender un nuevo idioma', cuenta.

Otro caso, en esta oportunidad a través de Fulbright (un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos), fue el de Ana Lucía Maya.

Ella es una abogada y especialista en Derecho Constitucional oriunda de Túquerres, Nariño. Realizó con la beca J. William Fulbright una maestría en derecho ambiental energético en la Tulane University, en Estados Unidos y ahora se desempeña como docente en la Universidad del Norte en Derecho.

Su aplicación fue hecha en 2013, luego de conocer que varios de sus amigos la habían obtenido. 'El proceso de aplicación es bastante largo. Evaluaron la experiencia en el área y la proyección profesional en la que pudiera contribuir luego de mis estudios en el extranjero', dice.

Convocatorias abiertas. Para Álvarez 'las convocatorias son muy abiertas, y usualmente se las ganan las personas que cumplen los requisitos'. Maya coincide con esta apreciación, pues considera que se parte de 'un proceso competitivo, en el que tienen en cuenta los méritos académicos y el trabajo que se ha hecho previamente a la beca'.

Asegura que para aspirar a una beca 'necesita cosas que no son de otro mundo, lo más importante podría ser el inglés, con ese idioma puedes ir a cualquier país'. En el caso de la maestría, su beca cubrió manutención y gastos de ubicación en Estados Unidos. 'La beca de la matrícula me la completó la Universidad en la que estudié', relata Maya.

Lo más importante a la hora de postularse –afirma Álvarez– es tener pasión por el tema. 'Hacer un doctorado es duro, es un esfuerzo grande y sostenido de más de cuatro años. Para uno no fallar debe estar enamorado de su tema'.

Por su parte Maya, quien aplicó en 2013 y estudió entre 2014 y 2015, dice que lo realmente importante 'no es dónde se hagan los estudios, sino la proyección que tienes con ellos'.

Créditos condonables

Las becas otorgadas por Colciencias son bajo la forma de préstamo condonable, ese es el caso de Óscar Álvarez. 'Yo tenía cubrimiento de matrícula 100%, sostenimiento, recursos para pasantías, seguros médicos, tiquetes y algunos rubros menores para publicación de artículos', explica.

Al momento de terminar el doctorado, con el grado condona el 60%, 'si puedes hacer doble titulación condonas otro 10%, si hiciste pasantías otro 10%, y el resto se condona ya sea con producción científica o con apoyo a Colciencias. Finalmente uno no termina pagando nada y la forma de pagarlo es básicamente con lo que uno estudió', añade.

Ana Lucía Maya califica su experiencia como 'enriquecedora, un reto académico y personal'. Es por ello que motiva a que otras personas se den la oportunidad de aplicar en las diversas convocatorias que se realizan en el país.

Álvarez manifiesta que las universidades y los profesores 'muchas veces tienen proyectos que tienen forma de patrocinar. Falta es que una persona los llame y les interese'.

Estos estudios 'permiten mover los límites y las barreras del conocimiento, es un aporte muy bonito a la sociedad', concluye.

Bachillerato en Japón

El programa Sakura de Japón otorga 16 becas completas dirigidas a estudiantes de grado 10 y 11 de bachillerato de colegios públicos vinculados al programa Ondas, al momento de iniciar y finalizar el programa de la beca, en áreas relacionadas con matemáticas, química, física, e informática – y relacionadas con ciencia y tecnología.

El programa será por una semana (del 23 de junio de 2017 al 1 de julio de 2017) e incluye visitas a universidades, institutos y laboratorios en donde los estudiantes tendrán un mayor acercamiento a los estudios y avances en materia de ciencia y tecnología.

Quienes deseen aspirar deben ser mayores de 15 años y menores de 19 años, ser nacional colombiano y contar con calificaciones iguales o superiores a 4,0/5,0 en las materias relacionadas y tener conocimientos de idioma inglés con puntaje mínimo de A2.

El cierre de entrega de documentos es el 29 de marzo de 2017.

Mayor información aquí.

Doctorados

40 becas de doctorado profesionales otorgarán Colciencias y Fulbright Colombia para realizar estudios en Estados Unidos a partir de agosto de 2018.

'Los candidatos deberán demostrar su compromiso con el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación en el país; y de las competencias investigativas de sectores estratégicos de Colombia; así como de las relaciones académicas y científicas entre Colombia y Estados Unidos', informa Colciencias.

Los recursos del programa otorgados por Colciencias son entregados bajo la figura de crédito educativo condonable al 100%, por hasta 48 meses, y se encuentra abierto a todas las áreas del conocimiento excepto áreas clínicas de la salud (humana y animal).

La convocatoria está abierta desde el 27 de febrero de 2017 y va hasta el 7 de junio de 2017 para dar inicio a los estudios a partir de agosto de 2018.

Mayor información aquí.

OEA

La OEA ofrece beca del 50% en un curso de Derecho Internacional en Río de Janeiro, Brasil.

Va dirigido a profesionales en derecho o relaciones internacionales 'que se desempeñen en organismos gubernamentales, entidades de enseñanza superior o instituciones públicas o privadas, directamente vinculadas con el derecho internacional y las relaciones internacionales'

El candidato debe ser mayor de 22 años y menor de 40 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0 y contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en el campo de estudio.

La fecha límite para la entrega de documentos es el 24 de abril de 2017. El programa se desarrollará entre el 31 de julio de 2017 y el 18 de agosto de 2017.

Mayor información aquí.

Becas para artistas

El Ministerio de Cultura de Colombia y Fulbright Colombia ofrecen dos becas para artistas colombianos, con el fin de llevar a cabo programas de maestría en universidades o institutos especializados en los Estados Unidos, a partir de agosto de 2018.

La convocatoria se encuentra abierta a las siguientes áreas de estudio: Arquitectura (restauración de bienes patrimoniales y arquitectura efímera), Artes plásticas, Artes visuales (pintura, escultura, fotografía, grabado, performance, nuevos medios y tecnologías), Canto, Circo, Danza, Diseño, Diseño de: escenografía, de iluminación, de vestuario y/o maquillaje, Gestión cultural, Historia y teoría del arte, Museología, museografía y curaduría, Música, Periodismo (énfasis en crítica de arte o periodismo cultural), Restauración y Teatro,

La convocatoria abierta desde el 28 de febrero de 2017 hasta el 7 de junio de 2017 y tendrá una financiación de hasta 24 meses, contados a partir de agosto de 2018.

Mayor información aquí.

Virtual

La OEA ofrece becas completas para un programa virtual 'Diploma En Empresas Turísticas Socialmente Responsables' por seis meses cuyo país de origen es Perú.

Va dirigido a profesionales o técnicos en turismo, geografía, humanidades, administración de empresas y ciencias ambientales que actualmente se desempeñen en actividades propias del turismo como guías locales y de ruta, que se desempeñen en entidades públicas o privadas en áreas directamente relacionadas con el tema del curso.

Quienes aspiren deben ser mayores de 22 años y menores de 65 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0 y contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en el tema del curso.

La fecha límite para la entrega de documentos es el 28 de abril de 2017.

Mayor información aquí.