Este sábado la serie ‘Camino Esperanza’ llega al departamento de La Guajira para conocer sus historias de reconciliación.

La segunda temporada de esta serie es estrenada por el Canal Institucional de RTVC Sistema de Medios Públicos, con el apoyo de ANTV, y con ella se busca que colombianos de las grandes ciudades tengan un encuentro con víctimas y victimarios de la guerra.

Está compuesta por diez capítulos que muestran las zonas rurales del país donde se ha sufrido el conflicto durante muchos años, además las víctimas y los participantes, quienes nunca han vivido de cerca la guerra, hablan sobre el fin del conflicto armado en Colombia y su transición hacia el posconflicto.

Una visión lejana de la guerra la forman diez participantes, quienes basan su opinión en la percepción y no en la experiencia.

Este 25 de marzo a las 7 de la noche el viaje llegará al municipio de Uribia, que en abril del 2004 sufrió una masacre cometida por las Autodefensas Unidas de Colombia, a solo unos días de haber sido instalada la mesa de negociación entre el Gobierno y los paramilitares de Santa Fe de Ralito.

Cuatro personas muertas y varios desaparecidos fue el saldo de este hecho, además que se generó el desplazamiento de cientos de indígenas de la etnia Wayuu, quienes huyeron a municipios cercanos y a países fronterizos como Venezuela.

Isaías Guacaneme será el invitado a recorrer y conocer la historia. Hablará con Remedios y Rosalba Fince, (víctimas) y Boris Ortega (reintegrado), quienes le contarán cuáles son sus acciones, hoy en día, para dejar atrás el dolor y luchar por un país mejor.

Caloto, Calima y Ríofrio, Buenaventura, Nariño, Vista Hermosa, Puerto López, Ovejas-San Onofre, Buga Quimbaya, Quindío, Puerto Gaitán, Villavicencio, Sabaneticas, Rincón del Mar, La Libertad y Segovia son algunas de las ciudades y municipios donde los participantes evidenciaron de la voz de víctimas y victimarios.