Al son del acordeón y un bandoneón (usado especialmente para interpretar tangos) se lleva a cabo la noche de este viernes el lanzamiento del Festival de la Leyenda Vallenata en Barranquilla, en el teatro José Consuegra Higgins.

Rodolfo Molina, presidente de la Fundación de la Leyenda Vallenata, expresó ante el público asistente que la Arenosa también es la capital de este Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Junto a él estuvieron los reyes vallenatos Hugo Granados, Jaime Dangond y Sergio Luis Moreno, quienes participaron en el conversatorio de apertura del lanzamiento.

El virrey Santi Molina y el intérprete del Bandoneón Roque Antonio Bermejo también hicieron parte de la jornada. En medio del conversatorio fueron fusionados el tango con el vallenato.

De este modo, Valledupar trajo su esencia cultural a Barranquilla para invitar a los ciudadanos a la edición número 50 del festival. En la apertura del evento, el director de EL HERALDO Marco Schwartz expresó que a través de estos encuentros 'estamos trabajando por la integración del Caribe'.

César Bolívar

Por su parte, el presidente de la fundación reveló que este festival, que tendrá lugar del 26 al 30 de abril, contará con la participación de acordeoneros de México, Venezuela, Puerto Rico, entre otros países.

Los grandes homenajeados este año son los fundadores del festival: Consuelo Araújo Moreno, Alfonso López y Rafael Escalona.

Al fianalizar el conversatorio, el teatro José Consuegra se convierte en un escenario de duelo entre acordeones, cajas y guacharacas, que se extiende en esta noche vallenatera.