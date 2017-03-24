Twitter confirmó este viernes que evalúa la idea de involucrar a la red social un servicio de suscripción paga que ofrecería a sus uaurios funciones adicionales.

La red social lanzó una encuesta entre una parte de sus usuarios para medir las posibilidades de éxito de esta iniciativa.

La red social dijo que la encuesta tiene como objetivo 'evaluar el interés en una nueva y mejorada versión de TweetDeck', la aplicación que permite al usuario visualizar varias pantallas de forma simultánea y organizar su seguimiento de Twitter.

Una actualización de TweetDeck llevaría a Twitter a entrar en competencia directa con otros desarrolladores de servicios para redes sociales como Hootsuite o SocialFlow, que permiten a los usuarios gestionar varias cuentas y medir el impacto de sus mensajes.

En un mensaje enviado a los usuarios seleccionados para participar en la encuesta, voceros de la red social dijeron:

Twitter tiene grandes dificultades para obtener ingresos con su modelo de negocio y que sea tan rentable como otras redes sociales.

En la encuesta se pregunta a los participantes si estarían dispuestos a pagar 4,99 dólares por mes para utilizar esta nueva herramienta o si otros precios les parecen más aceptables.

Según Jan Dawson, de la firma Jackdaw Research, este nuevo producto podría aportar a Twitter recursos financieros que está necesitando.

'Creo que una forma de suscripción prémium sería una una buena manera de que los usuarios más asiduos de Twitter paguen por lo que reciben, evitando al mismo tiempo la publicidad y aportaría una fuente de ingresos adicionales, cuando sus recursos publicitarios están estancados', estimó en un blog.