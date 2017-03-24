Claudia Gabriela Aguilera es una mujer de 30 años que este jueves le confirmó al mundo, con pruebas de ADN en mano que es hija del fallecido cantante mexicano Juan Gabriel. Los resultados, no de uno, sino, de dos test demostraron que la probabilidad de que el ‘Divo de Juárez’ sea su padre biológico es de un 99.9%.

En exclusiva para el programa ‘Un nuevo día’ de Telemundo, Claudia Gabriela dijo que 'yo siempre estuve segura y supe que él era mi padre, lo digo ahora para que las personas que me juzgaron se den cuenta que no mentí. Aquí está mi mayor prueba'.

Con estos resultados, que confirman el parentesco Claudia Gabriela Aguilera se convierte en la única hija (mujer) de Juan Gabriel. Por su parte, Joao Gabriel Aguilera, de 24 años, y Luis Alberto Aguilera, de 26, medios hermanos de Claudia Gabriela, y que también vivieron toda su vida en el anonimato, entablaron una demanda para reclamar parte de los bienes del cantante.