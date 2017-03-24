‘Museografía en red’ es la nueva apuesta del Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico (Maua), con la que brindará al público un espacio tecnológico e interactivo.

La iniciativa tiene como objetivo la generación de un circuito expositivo en internet, narrativas en torno a objetos patrimoniales, diálogos e interacciones en tiempo real con dichos objetos, donde solo existe su muestra en conjunto a través de internet avanzado.

El Maua establecerá sesiones con temáticas para cada relato, donde participarán entre tres y cinco instituciones y personas coordinadas bajo el mismo tema sin necesidad de estar en un mismo sitio.

Las sesiones serán libres y gratuitas con inscripciones previas para quienes les interese participar en forma interactiva.