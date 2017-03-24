Pese a que en el encuentro de la Selección Colombia ante los bolivianos solo hubo un grito de gol para asegurar una nueva victoria, el público disfrutó el encuentro de principio a fin.

En los alrededores del estadio Metropolitano la fiesta empezó desde temprano. Hinchas con rostros pintados con el tricolor nacional, llegaron con la ilusión de presenciar una goleada.

Entre los asistentes al Coloso de la Ciudadela 20 de Julio se destacó la tribuna VIP del Canal Caracol, que esta vez trajo hasta la Arenosa al cantante y presentador Alejandro Palacio, a los actores Pedro Palacio y Sebastián Eslava y a la youtuber currambera Marcela García.

En una breve encuesta todos ellos le apostaron a un marcador 3-0.

'Ganamos 3-0 con doblete de Bacca y otro de James, hoy hay que ganar como sea, así sea medio gol a cero', dijo entre risas el cantante samario Alejandro Palacio.

La reina del Carnaval 2016, Marcela García, quien también vibró con el encuentro, se la jugó con el mismo pronóstico, pero con goles convertidos por Muriel, James y Bacca. 'El público barranquillero no deja sola nunca a su selección, aquí estamos cumpliéndole esta cita. Aquí vamos a volver a clasificar a un nuevo mundial'.

De izquierda a derecha, Alejandro Palacio, Sebastián Eslava, Marcela García y Pedro Palacio.

Pese a que el sol se ocultó desde temprano y sobre las 2:20 p.m. comenzó a serenar en el estadio, el público mantuvo el ánimo arriba y aunque los goles no llegaban, fue constante la algarabía de los espectadores que esperaban ansiosos gritar aunque sea uno solo para la victoria.

El primer tiempo no fue para ninguno de los dos equipos, el nervio se apoderó de algunos que mientras el cronómetro corría, se comían las uñas.

En el entretiempo los exjugadores Óscar Córdoba, Víctor Aristizábal e Iván Valenciano, quienes transmitían para la cadena deportiva Fox Sport desde occidental alta, fueron asediados por decenas de seguidores que aprovecharon y se sacaron junto a ellos las ya tradicionales selfis.

Otro de los famosos que estuvo en las tribunas fue el cantante vallenato Orlando Liñán, que complacía a sus fans quienes se acercaban a pedirle que cantara un pedazo de su hit La chacha.

'Sí se puede, sí se puede', fue el coro que empezó a sonar en el segundo tiempo y pese a las aproximaciones de los colombianos, nadie bajaba los brazos. La recompensa llegó al minuto 83 con el gol de James que enloqueció a todos y extendió la fiesta.