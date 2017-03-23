El próximo sábado 25 de marzo, la Cruz Roja del Atlántico cumple 70 años de ser fundada. Con motivo de esta celebración, la organización sin ánimo de lucro tendrá una participación especial en el partido que se disputará el día de hoy entre la Selección Colombia y la Selección de Bolivia, que se llevará a cabo en el estadio Metropolitano.

Cuando los jugadores colombianos ingresen a la cancha del estadio Metropolitano Roberto Meléndez estarán acompañados de 22 niños voluntarios de la institución humanitaria.

Además, en total serán 88 niños y jóvenes que llevarán el emblema de la Cruz Roja colombiana en el pecho y quienes serán los encargados de apoyar el inicio del evento, en representación del espíritu del voluntariado, cuya finalidad es ofrecer asistencia humanitaria para aliviar y prevenir el sufrimiento humano.

Los logros más importantes de la Cruz Roja Seccional Atlántico serán proyectados mediante un video que será transmitido en las distintas pantallas del estadio y donde los niños serán los protagonistas.

De igual manera, desde el Módulo de Estabilización y Clasificación (MEC), 100 socorristas estarán prestando el servicio de atención a emergencias a los jugadores y al público presente. Allí, también se brindará la asistencia médica pre hospitalaria en caso de ser requerida.

Sobre su origen. La Cruz Roja Seccional Atlántico fue fundada el 25 de marzo de 1947 y cuenta actualmente con 220 voluntarios entre Damas Grises, Juveniles, Socorristas y 90 funcionarios que trabajan directamente con la institución.