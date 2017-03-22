Este martes se llevó a cabo la gala Maestro Cares en Nueva York y quien se llevó todas las miradas fue el cantante Marc Anthony, el motivo fue la aparición por primera vez con su nuevo amor, la modelo de 21 años Mariana Downing.

El salsero de 48 años es el cocreador de la fundación que ayuda a niños en América Latina y para este evento lució un traje hecho a medida que iba acorde con el despampanante diseño que usó su compañera.

Muchos fueron los flashes que se dispararon para capturar a la nueva pareja y ellos posaron muy cómodos para la prensa.

Además: Esta es la mujer que le robó el corazón, otra vez, a Marc Anthony

Fotos archivo EL HERALDO

Según TMZ la modelo, que trabaja para la agencia Wilhelmina, y el intérprete de ‘Flor Pálida’ se conocieron hace un par de meses en una cena. Marc Anthony quedó flechado con la despampanante mujer, lo que hizo que la estrella le pidiera el número de teléfono para llamarla justo al día siguiente.

El puertorriqueño se divorció recientemente de la modelo venezolana Shannon De Lima, a quien entregará una pensión de 10.000 dólares mensuales durante los próximos tres años.