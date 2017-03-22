La música, la pintura, la literatura, la gastronomía, la fotografía –y demás expresiones artísticas– llegan hoy al Colegio Alemán de Barranquilla para fusionar el arte con la educación.

‘Espacio D’, la nueva plataforma cultural de la institución, abrirá las puertas del Alemán a Barranquilla, para convertir el centro educativo en un escenario de diversidad.

El acto inaugural, que se llevará a cabo a partir de las 6:30 de la tarde en el auditorio del colegio, contará con la presencia del Michael Bock, embajador de la República Federal de Alemania en Colombia.

El acompañamiento musical de la noche estará a cargo del compositor y pianista barranquillero Christian Renz, quien ha desarrollado una destacada carrera musical en Alemania. Sus obras están inspiradas en los ritmos latinos, la textura y la armonía del jazz y la música clásica.

Detalles de la iniciativa

A partir de la fecha, cerca de 5 escenarios, entre salones y galerías, abrirán sus puertas a los artistas para entregar una oferta cultural en el sector de la Vía al Mar con carrera 46, donde se sitúa la institución.

'Estamos abiertos al diálogo. Los interesados pueden proponer talleres y exposiciones a través del correo espaciod@colegioaleman.edu.co', cuenta Rocío Plúas, directora de la iniciativa.

Detalla, además, que el proyecto hace parte del plan de educación de los alumnos, pues –considera– 'las artes deben ser uno de los pilares de la formación de cada individuo'.