Mañana se inaugura la segunda versión de Masa Crítica, en la que cuatro artistas barranquilleros mostrarán el arte emergente en la Galería de la Escuela de Bellas Artes. En la exhibición, los asistentes podrán apreciar obras que navegan por espacios plásticos distintos, pero que se tocan en la exploración de territorios particulares y son el resultado de los creadores más jóvenes.

‘Oprailleur’, en la Cinemateca del Caribe

Hasta hoy la Cinemateca del Caribe sede Country proyectará la película ‘Oprailleur’ (Buscador de oro). La historia muestra la vida de Rod, quien regresa a su país después de la desaparición de su hermano mayor y se involucra en una búsqueda de los daños de la extracción ilegal del oro.

Monólogo de Jacques Martial

Este jueves 23 de marzo a las 7:00 de la noche, en la Alianza Francesa, el actor y dramaturgo de Guadalupe Jacques Martial hace una adaptación para teatro del libro de poemas ‘Diario de un regreso al país natal’.