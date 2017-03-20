'Me siento horado de ser parte de esta celebración de la belleza y la mujer colombiana', fueron las palabras de Luis Fonsi horas previas al inicio de la gala de elección y coronación de la Señorita Colombia en La Heroica.

Fonsi, que viene de un fin de semana de presentaciones en México y Los Ángeles, arribó a Cartagena en la mañana del lunes para deleitar a todos los colombianos con su tema musical que suena fuertemente en todo el mundo, 'Despacito'.

'Estuve esta mañana con las reinas en la prueba de sonido y fueron ellas las que me cantaron la canción', cuenta entre risas el puertorriqueño sobre lo que fue su primer encuentro con las beldades. 'Fue muy bonito', agregó.

Al preguntarle si tenía alguna candidata favorita, el intérprete dice que 'No tuve tiempo para analizar y mirar' pero que 'tampoco quería mirarlas mucho porque podían pensaran q era un tipo raro'.

Para finalizar, no tiene más que halagos para las mujeres colombianas: 'Hay mucha belleza en Colombia y que gane la que tiene que ganar, yo voy a aplaudir y a disfrutarme este momento tan bonito.'