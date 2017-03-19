Mi red social

Secretos de una gran boda I

La exalcaldesa y actual ministra de Vivienda, Elsa Noguera, contraerá matrimonio con su novio de tres años, Juan Carlos Hernández, el 1º de julio de este año. Sí, ya hay fecha y los preparativos van a toda marcha. La boda será en el Grand Hyatt en Playa del Carmen, Cancún, donde se han casado celebridades de la talla de Pamela Anderson, Tommy Lee y el músico Willie Colón, entre muchos otros. La celebración, que estará amenizada por dos orquestas, será en uno de los amplios salones del lujoso hotel.

Secretos de una gran boda II

Aunque las tarjetas todavía no están en circulación, supimos que serán 250 invitados (entre ellos miembros del gabinete colombiano) que llegarán en su mayoría de Bogotá y Barranquilla. La novia lucirá una creación de la diseñadora cartagenera Beatriz Camacho y la acompañarán varias damas de honor. La luna de miel será en la misma Riviera Maya, zona turística que ofrece hermosos lugares paradisíacos alrededor de las cristalinas aguas del mar Caribe. Ya más de uno se estará lagarteando la invitación.

El alcalde y su cachucha bacana I

Mucha gente se pregunta por qué Alejandro Char siempre está con cachucha y en jean esa imagen de informalidad que, desde su primera administración ha venido proyectando en su ‘look’, va con su personalidad y porque sus actividades regularmente son bajo al sol, al aire libre, en la calle. Ahí está el detalle. Mal contadas, tiene alrededor de 50 cachuchas en un stand de la habitación de su casa. Aunque la mayoría se las han regalado, él aumenta su colección comprando las de True Religion, marca mundialmente conocida por sus diseños en denim y algodón, que son apetecidas también por los beisbolistas por su visera prominente y curva.

El alcalde y su cachucha bacana II

Es tal su afición por las gorras que, sin darse cuenta, a veces hasta las repite en una semana. Claro que no falta quienes le digan que por usarlas tanto se va a quedar calvo. Las que más le gusta son las de True Religion porque se siente más cómodo y porque les horma mejor. Y como 'de tal palo tal astilla', me cuentan que su hijo Alejandro Jr. va por el mismo camino: también le fascina ese accesorio deportivo. Así las cosas, al parecer el código de vestimenta informal sigue en familia, pues el alcalde Char tampoco es muy amigo de usar corbatas. Cuestión de estilo, decimos acá.

Si lo dicen ellos…

Los verdaderos conocedores de certámenes de belleza, esos que van a los concursos, no les pierden las pisadas a las reinas y han estado muy cerca de ellas, unas veces preparándolas, maquillándolas y otras diseñándoles los vestidos, dicen que les apuestan a las candidatas Cesar, Antioquia, Bogotá, Nariño y Cartagena. Según ellos, entre esas cinco estará la corona mañana.

Con buen ojo

La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado, quien tuvo la valentía de enfrentarse a Donald Trump cuando este era candidato a la presidencia de Estados Unidos, fue invitada por la organización del concurso nacional de belleza para que hiciera parte del jurado en Cartagena. Como la actriz y empresaria no da puntada sin dedal, cobró sus buenos $$$, porque, según ella, su nombre 'pesa', pues no es ninguna pintada en la pared. Es que por la plata baila el mono.

Los Bosé y Cartagena

No es la primera vez que Miguel Bosé se presenta en la velada de elección y coronación de la Señorita Colombia. El artista español, que tiene nacionalidad colombiana, es uno de los invitados a la gran noche para cantar dos temas de su reciente álbum. El intérprete de Morena mía y Amante bandido ha tenido vínculos muy estrechos con Cartagena, pues su papá, el extorero Miguel Dominguín, fue hace años jurado del Concurso Nacional de Belleza; y su hermana, la diseñadora Paola Dominguín, también lo fue en 2010. Al año siguiente la actriz Lucía Bosé viuda de Dominguín estuvo en La Heroica como invitada a la inauguración de Farex.