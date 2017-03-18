Y ahora... el 'burgrito', la última moda culinaria

Tras la fiebre por los perritos calientes y los 'pretzels', llega el 'burgrito', una combinación de burrito mexicano y hamburguesa con papas fritas que se ha convertido en la última moda culinaria que triunfa en Nueva York.

Esta curiosa creación es la receta maestra de restaurantes como 'Burgrito's', un local del barrio Park Slope, en el distrito neoyorquino de Brooklyn, que se ha especializado en ello.

Se trata de una tortilla de harina de trigo enrollada en forma de cilindro -al estilo del burrito- alrededor de un relleno de hamburguesa de ternera, tocineta, queso Cheddar, lechuga, tomate y cebolla, condimentado con salsa de chipotle.

A primera vista parece un simple 'wrap' (versión de los tacos o burritos mexicanos que admiten todo tipo de rellenos), pero lo cierto es que lo jugoso de la hamburguesa con el queso fundido, el intenso sabor de la tocineta y las papas y el aroma de la tortilla conquistan el paladar de cualquier amante de la fritura.

El mexicano José Alfredo Escorza, encargado de cocina, explicó a Efe que esta receta, que se vende a 10 dólares, está arrasando y tiene multitud de seguidores pese a que no es precisamente el bocado más sano que uno se puede llevar a la boca.

'Llevamos dos meses desde que abrimos y, hasta ahora, estamos muy ocupados. A la gente le gusta mucho (el burgrito); hay fines de semana en los que llegamos a vender entre 300 y 400 unidades', afirmó el cocinero.

Para satisfacer a los comensales más exigentes, al 'burgrito' también se le puede añadir pico de gallo, jalapeño, alubias negras, arroz o guacamole.

'Resulta divertido porque tenemos clientes de todas las edades, a los que les gusta tanto la cocina mexicana como la americana, y nosotros las fusionamos en el burgrito', explicó el copropietario del restaurante, Darin Laby, quien tomó la idea del antiguo chef de su primer local.

'Aspiramos a expandirnos y pasar de ser un establecimiento local a una franquicia basada en esta receta, con múltiples locales en distintas ciudades', añadió.

Para los vegetarianos o veganos, el restaurante ofrece este explosivo híbrido en la versión de 'Veg-rito', hecho con hamburguesa vegetariana y salsa de chipotle vegana.

Sin tener experiencia en el negocio alimentario, Laby abrió su primer restaurante en la Gran Manzana en 2015, y la idea ha tenido tanto éxito que en pocos meses abrirá el tercero, en un lugar donde la ajetreada rutina hace que muchas personas caigan en la tendencia de comprar comida rápida, barata y para llevar.

'Es la primera vez que lo pruebo y está delicioso. Sobre todo me gusta el toque de las patatas fritas', aseguró una joven clienta del restaurante, Alison Holmes.