Fallece Derek Walcott, premio Nobel de Literatura de 1992

El premio nobel de Literatura de 1992 Derek Walcott, nacido en la isla caribeña de Santa Lucía en 1930, murió ayer a los 87 años tras una enfermedad prolongada en su residencia, informó su familia.

Walcott nació en la ciudad de Castries, en Santa Lucía, una de las Islas de Barlovento en las Antillas Menores, y era sometido a diálisis, dijo un allegado a la familia a Efe.

La experiencia de crecer en una isla volcánica aislada, una ex colonia británica, tuvo una fuerte influencia en la vida y el trabajo de Walcott, según recuerda la página web de los Premios Nobel.

Su padre, un acuarelista bohemio, murió cuando Derek y su hermano gemelo, Roderick, tenían solo unos pocos años y su madre dirigía la escuela metodista de la ciudad.

Tras estudiar en el St. Mary's College en su isla natal y en la Universidad de West Indies en Jamaica, Walcott se trasladó en 1953 a Trinidad, donde trabajó como crítico de teatro y arte.

A los 18 años, hizo su debut con 25 poemas, pero su descubrimiento vino con la colección de poemas, En una noche verde (1962).

En 1953 se trasladó a Trinidad, donde trabajó en el teatro, impartió clases y ejerció la crítica de arte hasta que obtuvo una beca de la Fundación Rockefeller para estudiar en Nueva York mientras que seis años después, a su regreso a Trinidad, fundó su propio grupo de teatro, el Trinidad Theatre Workship, en el que tuvo la oportunidad de representar sus primeras obras teatrales.

En 1962, cosechó su primer éxito literario con la antología In a Green Night, publicada en Londres y en la que se recogían poemas escritos por Walcott entre 1948 y 1960.

Después de ejercer como profesor en distintas universidades del Caribe, a principios de la década de los 80 fijó su residencia en Estados Unidos y en 1984 comenzó a enseñar Arte Dramático y Literatura en la Universidad de Boston.

El 8 de octubre de 1992, la Academia sueca de las Letras acordó concederle el Premio Nobel de Literatura, dotado con 6,5 millones de coronas suecas (1,2 millones de dólares). Parte de este dinero lo dedicó a la creación de un centro artístico en Rat Island, cercana a su natal Santa Lucía. Poco después, la Unesco lo nombró miembro de la Comisión Mundial de la Cultura y el Desarrollo. Además, fue investido doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá de Henares.

En Barranquilla

Sobre su visita. Walcott llegó a la ciudad, acompañado de su tercera esposa, Sigrid Nama, durante la Primera Feria del Libro de la Gran Cuenca del Caribe en mayo del 2002.Allí estuvo acompañado del vicepresidente de la República Gustavo Bell, la ministra de Cultura Araceli Morales López, del gobernador del Atlántico Ventura Díaz Mejía y del alcalde de Barranquilla Humberto Caiaffa Rivas. Igualmente, sacó un espacio para compartir los versos de El reino de Jaimito, una de sus obras.